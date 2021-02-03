Кремль счел не заслуживающими внимания заявления Навального о Путине

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный не может определять роль президента РФ Владимира Путина в истории, это вправе делать только российский народ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Песков отрицательно ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле с речью Навального на суде.

Комментируя реплику журналиста о том, что в своей речи оппозиционер говорил о том, каким Путин запомнится будущим поколениям, его пресс-секретарь заметил: "Я не думаю, что упомянутому вами осужденному говорить о месте, которое Путин займет в истории. Однозначно нет. Об этом говорить людям этой страны".

Отвечая на вопрос, думает ли сам Путин о своем месте в истории, Песков заявил, что "он сам неоднократно говорил, что эти думы, это не то, чему он предается".

"Президент работает каждый день. Вы сами видите, сколько проблем, сколько текущих вопросов. Мы только что с вами говорили - льготная ипотека. Есть положительные стороны, есть отрицательные стороны. Вот, есть текущие вопросы, которые абсолютно далеки от схоластики, но которые касаются жизней миллионов и миллионов россиян", - добавил он.

По словам Пескова, "было бы, наверное, глупо, если бы он (Путин - ИФ), вместо этого слушал какие-то выступления осужденных или думал о месте в истории".

Накануне, 2 февраля, Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима. Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев пояснил "Интерфаксу", что суд зачел Навальному в срок наказания время, проведенное под домашним арестом, "фактически он должен будет провести в колонии два года восемь месяцев".