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Навальный не признал вину в суде по делу о клевете на ветерана

Навальный не признал вину в суде по делу о клевете на ветерана
Алексей Навальный в Бабушкинском суде
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана Великой отечественной войны и заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения, передает корреспондент "Интерфакса".

"Я не знаю ничего об Артеменко (...) Мне обвинение непонятно. Я не знал ничего об Артеменко, пока ко мне не пришла полиция", - заявил Навальный на выездном заседании мирового суда в Бабушкинском суде Москвы в пятницу.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в пятницу на выездном заседании мирового суда в Бабушкинском суде Москвы возобновился судебный процесс по делу о клевете. Вокруг здания суда полиция усилила меры безопасности. На процесс допущено около 70 представителей СМИ. Кроме того, в суде присутствуют представители посольств Франции и Великобритании.

Находящийся под стражей Навальный участвует в заседании лично.

Государственное обвинение поддерживает прокурор Екатерина Фролова, которая 2 февраля настаивала в Симоновском суде на замене Навальному условного срока на реальный.

Потерпевший - ветеран Игнат Артеменко присутствует по видеосвязи из дома, перед началом заседания судья Вера Акимова попросила его надеть медицинскую маску. Навальный обратил внимание суда, что переживает за Артеменко и попросил суд дать ему возможность сидеть дома без маски.

2 июня 2020 года Навальный опубликовал в твиттере и телеграме ролик телеканала RT с призывом голосовать за поправки к Конституции. В комментарии, считает обвинение, оппозиционер привел заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию ветерана Игната Артеменко, снимавшегося в ролике. Таким образом, посчитало следствие, Навальный опубликовал клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Свою вину оппозиционер не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Возвращение в Россию и суд

Навальный вернулся в Россию 17 января и по прилете был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН. На следующий день его отправили под арест.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Навальному зачли "день в день" время, проведенное под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году. По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

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Алексей Навальный

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