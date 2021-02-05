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Песков после решения штаба Навального назвал нормой отсутствие незаконных акций

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение штаба оппозиционера Алексея Навального на время прекратить массовые протесты, заявил, что отсутствие любых незаконных акций должно быть нормой, а не поводом для объявления об их отмене.

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"Мы решительно осуждаем любые незаконные, нелегитимные акции. Из этого надо исходить. Отсутствие таковых должно являться нормой, а не предметом каких-то анонсов", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос приветствуют ли в Кремле соответствующее решение оппозиции.

Песков заметил, что "анонсирование каких-либо противоправных действий, анонсирование нелегитимных акций само по себе уже не коррелируется с законом".

Представитель Кремля подчеркнул, что есть процедуры согласования различных акций, к которым можно прибегнуть, оставаясь в правовом поле.

Накануне в штабе опппозиционера Алексея Навального заявили о прекращении проведения акций протеста до весны.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Дмитрий Песков Алексей Навальный

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