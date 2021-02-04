Пушков предложил ввести систему наказаний для сайтов за призывы к протестам

Сенаторы считают, что интернет-компании "подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов"

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике предлагает ввести систему наказаний для интернет-платформ за распространение призывов к участию в несогласованных акциях - от штрафов до временной или постоянной блокировки платформ как таковых, заявил председатель комиссии Алексей Пушков.

От имени комиссии он предложил "усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия".

Комиссия осуждает деятельность интернет-компаний, которые допускают размещение таких ресурсах сообщений, объявлений, призывов и информации.

"На основании наблюдений за работой интернет-компаний в январе 2021 года на территории Российской Федерации Временная комиссия вынуждена констатировать, что должных мер по соблюдению российского законодательства в части отслеживания и предотвращения распространения информации, склоняющей граждан к участию в несанкционированных протестных акциях, либо представляющей данные акции в позитивном свете, интернет-компаниями предпринято не было", - сказал Пушков.

Как говорится в заявлении комиссии, "такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok стали источником распространения среди граждан Российской Федерации призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений".

"23 и 31 января 2021 года на интернет-платформах публиковались открытые призывы к массовым беспорядкам и инструкции по участию в них; целенаправленно завышались цифры о числе их участников; размещались ложные сведения о случаях насилия со стороны правоохранительных органов; публиковались в открытом доступе персональные данные их сотрудников; нагнеталась ненависть в отношении граждан, не поддержавших массовые беспорядки", - отмечают в комиссии.

Таким образом, отметил Пушков, ресурсы интернет-компаний напрямую или опосредованно использовались в целях совершения потенциально наказуемых деяний.

По его словам, зафиксированы случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний по содействию протестной активности.

"Использовались технологии приоритизации и навязывания пользователям недостоверного контента, нацеленного на порождение недоверия к государственной системе, органам государственной власти и отдельным должностным лицам, а также на раскол общества, разжигание нетерпимости к несогласным с протестными настроениями. При этом персональные данные зарегистрированных на интернет-платформах российских граждан целенаправленно использовались для манипуляции их сознанием и в целях их мобилизации на радикальные действия, чем занимались и средства массовой информации, имеющие в России статус иностранных агентов", - процитировал он заявление.

В силу этого, считают в комиссии, "некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств".

"В этой связи Временная комиссия призывает руководство интернет-компаний незамедлительно привести свою деятельность в соответствие с законодательством Российской Федерации и напоминает о возможном наступлении ответственности за его нарушение", - говорится в заявлении.

По словам Пушкова, компании должны принять необходимые меры для отслеживания и предотвращения распространения любого контента, который может рассматриваться как поддержка или пропаганда несанкционированных протестных акций и насильственного изменения основ конституционного строя в России, технические средства для этого у них есть.

Накануне первой акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил разработать единый механизм блокировки в интернете призывов к участию в несанкционированных демонстрациях. Он назвал "вопиющим проявлением двойных стандартов" то, что соцсети не блокируют призывы выходить на акцию 23 января, но заблокировали аккаунты Дональда Трампа за призывы к массовым беспорядкам.

Генпрокуратура и Роскомнадзор направляют соцсетям требования удалять посты об акциях, если считают, что призывы адресованы несовершеннолетним. Компании получают официальные предостережения о недопустимости нарушения российских законов, и им напоминают о штрафах.

28 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "В целом как государство, конечно, мы бы хотели, чтобы они не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промотирования таких акций".