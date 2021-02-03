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В Роскомнадзоре похвалили TikTok за удаление постов с призывами к протестам

Всего в соцсетях нашли около 2500 призывов к детям выходить на митинги, их удалили, протестная активность снизилась, заявили в ведомстве

В Роскомнадзоре похвалили TikTok за удаление постов с призывами к протестам
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор ставит соцсеть TikTok в пример другим иностранным интернет-площадкам, поскольку она оперативно удаляет призывы к подросткам приходить на несогласованные акции и другой запрещенный в России контент.

Об этом на онлайн-слушаниях в Общественной палате России сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"С позитивной стороны хотел бы отметить социальную сеть TikTok, о которой мы уже говорили, у которой есть российское представительство. Мы отмечали, что после наших уведомлений и начала плотного взаимодействия с представительством ситуация с призывами несовершеннолетних к массовым протестам в TikTok начала более-менее нормализоваться, запрещенный контент стал удаляться. В отношении остальных иностранных соцсетей я такого, конечно, сказать не могу", - отметил он.

По его словам, ситуацию осложняет то, что у других соцсетей, несмотря на их популярность в России, нет местных представительств. Несмотря на это Роскомнадзор продолжает пытаться наладить с ними конструктивный диалог.

"В период проведения незаконных массовых протестов 23 и 31 января мы наблюдали целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в этих протестных мероприятиях, - заявил чиновник. - В иностранных социальных сетях мы видели довольно массовые призывы к протестной активности, конкретно направленные на несовершеннолетних".

Он напомнил, что ведомство направляло администрациям этих сайтов уведомления, что запрещенный контент нужно заблокировать, и напоминало о многомиллионных или даже оборотных штрафах за невыполнение требований закона.

Всего удалось выявить около 2500 подобных сообщений, их удалили, "и, можно сказать, в какой-то степени протесту активность снизили, по крайней мере, со стороны несовершеннолетних", заключил он.

Перед первой несогласованной акцией в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января, в Роскомнадзоре заявили, что призывы к детям выходить на протесты звучали во всех соцсетях.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Роскомнадзор Евгений Зайцев Общественная палата TikTok

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