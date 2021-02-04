В центре Петербурга начали селиться бобры

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бобров начали замечать в водоемах в центре Петербурга, это означает, что вода там чистая, сообщил первый зампред городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Михаил Страхов.

Он напомнил, что в городе бобры водятся, их видели и в реке Мурзинке, и в канале Грибоедова.

"В последнее время были случаи, когда бобров наблюдали даже в историческом центе города. Это показатель деятельности в области охраны водных объектов, потому что бобры тоже любят чистую воду", - сказал Страхов.

Он напомнил, что в 2020 году в городе было собрано 4,2 тысячи кубометров мусора, значительную часть которого составляет пластик - стаканы и бутылки. Власти планируют экологическое оздоровление ряда крупных водных объектов, в том числе озер, которые станут пригодными для купания.

"У нас есть планы по пилотным водным объектам: это Суздальские озера, система Дудергофских озер, озеро Сестрорецкий Разлив. По ним проведены комплексные обследования, следующий шаг - проектирование и работы по их экологическому оздоровлению. Надеемся, что эти меры дадут эффект", - сказал Страхов, добавив, что качество воды в городе очень динамичное, и на него влияют десятки факторов, в том числе климатические изменения.

Самыми грязными водоемами Петербурга по-прежнему остаются река Охта и ее притоки - Оккервиль и Лубья, которые принимают большую часть неочищенных сточных вод в городе. Работы по очистке этих водоемов планируются уже после завершения строительства Водоканалом Охтинского коллектора, который будет очищать 100% коммунальных стоков.