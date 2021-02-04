Математики ждут к маю обнуление прироста заболеваемости COVID-19 в России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В России прирост заболеваемости коронавирусом в России в начале мая должен приблизится к нулю, если к тому моменту будет привит значительный процент населения, следует из расчетов математиков Санкт-Петербургского государственного университета. Их выводы изложены в справке Центра интеллектуальной логистики вуза.

"Россия сможет опуститься до уровня процентного прироста 0,1% в конце второй декады марта. Процентный прирост может продолжить уменьшаться и достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости в первой декаде мая, если вакцинация к этому времени охватит значительную часть восприимчивого к вирусу населения", - пишут ученые.

При тех же условиях Москва может выйти на уровень процентного прироста 0,1% в начале второй декады марта, а Петербург - во второй декаде апреля. В столице процентный прирост может продолжить уменьшаться и достигнет близкого к нулевому уровня заболеваемости в конце апреля, в Петербурге - к середине мая, говорится в справке.

Ученые отмечают, что значения процентного прироста общего числа выявленных случаев заболевания, начиная от дат выхода на глобальные пики заболеваемости (24 декабря - для России и Москвы, 20 января - для Петербурга), имеют устойчивую тенденцию убывания, как и в первую волну.

В России значение процентного прироста 1,02%, зарегистрированное 24 декабря, опустилось до 0,42% 3 февраля, в Москве - с 1,08% 24 декабря до 0,17% 3 февраля, в Санкт-Петербурге - с 1,1% 20 января до 0,57% 3 февраля.

Процент прироста заболеваемости - соотношение суточной заболеваемости и количества всех заболевших за пандемию.