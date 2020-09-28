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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:27Заразились
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IT-модель показала начало второй волны COVID-19 в России

Расчеты затрудняет невозможность оценить реальную заболеваемость, отмечает эксперт

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В России на второй неделе сентября сложилось сочетание признаков, позволяющее говорить о начале второй волны коронавирусной инфекции, считает первый замдиректора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко.

Пандемия коронавируса

Он сослался на модель, прогнозирующую распространение COVID-19. По его словам, если судить по росту дневной заболеваемости, вторая волна в стране началась на второй неделе сентября. Показатель устойчиво растет последние две недели.

Однако метамодель ориентируется на совокупность косвенных параметров и показатели смертности, поскольку реальный показатель по заболеваемости выяснить не представляется возможным, отметил эксперт.

"Массового тестирования на COVID-19 не проводится, случаи бессимптомного течения не попадают в статистику совсем, а легкое течение приписывается ОРВИ или раннему началу сезонного гриппа. Реальное количество заболевших неизвестно, однако анализ больших данных позволяет выявить разного рода закономерности, такие как соотношение показателей друг между другом, скачкообразный характер прироста, возврат коронавирусных ограничений рядом регионов, информация о возвращении дистанционного образования в школах и другие косвенные признаки, совокупность которых является достаточной для формирования гипотез", - отмечает Юрченко.

В частности, математическое моделирование показывает, что вторая волна неизбежно следует за снижением уровня социальной дистанции, которое произошло 1 сентября. Свой вклад внес и сезонный фактор.

По мнению ученого, текущая статистика, в частности, доступная на сайте правительства Новосибирской области, существенно занижает уровень инфицированных согласно модели. "По данным многих исследований, коэффициент смертности от COVID-19 (infection fatality ratio, IFR) составляет 0,3%. Таким образом, если в Новосибирске сейчас от COVID-19 умирает 3-4 человека в день, то число инфицированных должно быть никак не менее 1000-1300 человек в день", - считает эксперт.

По мнению Юрченко, разница между количеством выявленных заболевших и количеством выписанных пациентов, предложенная рядом специалистов, является недостаточно точным показателем - неизвестно точное количество выявленных случаев, а сама положительная динамика может быть ложноположительным сигналом - как только динамика по заболевшим выйдет на устойчивый рост, врачам придется массово их выписывать в том числе и на домашнее долечивание из-за нехватки мест в стационарах.

Он также считает, что из-за естественной мутации вируса произошел ряд изменений в течении заболевания: зафиксировано снижение процента смертности и увеличение числа бессимптомных носителей.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Хроника 09 января – 28 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко коронавирус Новосибирская область

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