IT-модель показала начало второй волны COVID-19 в России

Расчеты затрудняет невозможность оценить реальную заболеваемость, отмечает эксперт

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В России на второй неделе сентября сложилось сочетание признаков, позволяющее говорить о начале второй волны коронавирусной инфекции, считает первый замдиректора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко.

Он сослался на модель, прогнозирующую распространение COVID-19. По его словам, если судить по росту дневной заболеваемости, вторая волна в стране началась на второй неделе сентября. Показатель устойчиво растет последние две недели.

Однако метамодель ориентируется на совокупность косвенных параметров и показатели смертности, поскольку реальный показатель по заболеваемости выяснить не представляется возможным, отметил эксперт.

"Массового тестирования на COVID-19 не проводится, случаи бессимптомного течения не попадают в статистику совсем, а легкое течение приписывается ОРВИ или раннему началу сезонного гриппа. Реальное количество заболевших неизвестно, однако анализ больших данных позволяет выявить разного рода закономерности, такие как соотношение показателей друг между другом, скачкообразный характер прироста, возврат коронавирусных ограничений рядом регионов, информация о возвращении дистанционного образования в школах и другие косвенные признаки, совокупность которых является достаточной для формирования гипотез", - отмечает Юрченко.

В частности, математическое моделирование показывает, что вторая волна неизбежно следует за снижением уровня социальной дистанции, которое произошло 1 сентября. Свой вклад внес и сезонный фактор.

По мнению ученого, текущая статистика, в частности, доступная на сайте правительства Новосибирской области, существенно занижает уровень инфицированных согласно модели. "По данным многих исследований, коэффициент смертности от COVID-19 (infection fatality ratio, IFR) составляет 0,3%. Таким образом, если в Новосибирске сейчас от COVID-19 умирает 3-4 человека в день, то число инфицированных должно быть никак не менее 1000-1300 человек в день", - считает эксперт.

По мнению Юрченко, разница между количеством выявленных заболевших и количеством выписанных пациентов, предложенная рядом специалистов, является недостаточно точным показателем - неизвестно точное количество выявленных случаев, а сама положительная динамика может быть ложноположительным сигналом - как только динамика по заболевшим выйдет на устойчивый рост, врачам придется массово их выписывать в том числе и на домашнее долечивание из-за нехватки мест в стационарах.

Он также считает, что из-за естественной мутации вируса произошел ряд изменений в течении заболевания: зафиксировано снижение процента смертности и увеличение числа бессимптомных носителей.