Профессор РАН предположила, что единого пика коронавируса в России не будет

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Обширная география России и особенности пассажиропотока между регионами позволяют сделать вывод, что единого пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в целом по России, вероятнее всего, не будет, считает специалист в области прикладной математики, профессор РАН Карима Нигматулина.

"Нужно понимать, что одного острого такого пика заболевания в нашей стране - скорее всего, это будет не так", - сказала Нигматулина в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

По словам профессора, из-за того, что Россия - очень большая страна, имеет географическую разрозненность и относительно небольшой средний объем пассажиропотока между городами, пиков коронавируса может быть несколько.

"Поэтому мы можем видеть, что максимальная вспышка может быть заторможена в Москве в один период времени, и с неким запозданием это может произойти в других городах", - сказала Нигматулина. Ситуация с распространением инфекции из-за этого фактора, вероятнее всего, затянется.

Ждать победы над эпидемией придется еще долго, предполагает профессор

"И в этом смысле я бы не говорила, что это будет очень короткий период. Это, скорее всего, будет период борьбы с этим заболеванием, который продлится еще не несколько недель, а дольше", - отметила профессор.

Тем не менее, обширная российская география позволяет принимать разные меры для разных регионов в зависимости от того, как складывается ситуация.

"Мы можем позволить себе одни меры принимать в одних местах, где ситуация более сложная, а в других местах - иные. И такие более кастомизированные подходы, которые можно разрабатывать на основе математических моделей, позволят более бережно отнестись к экономической ситуации в нашей стране", - сказала математик.

Прогноз ФМБА по коронавирусу

Накануне, 7 апреля, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.

"Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10-14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону - то есть фактически процесс, как правило, напоминает синусоиду", - отметила Скворцова.

По ее словам, для спада понадобится столько же времени, сколько нарастала пандемия. "На плато мы будем до первой декады июня - до середины июня предположительно. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса", - добавила она.