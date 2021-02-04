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Любовь Соболь оштрафовали за неповиновение полиции во "Внуково"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Солнцевский суд Москвы назначил административный штраф юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь за неповиновение сотруднику полиции 17 января в аэропорту "Внуково".

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"Суд признал Соболь виновной по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), ей назначен административный штраф в размере 1 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Как сообщалось, 17 января Соболь и других соратников Алексея Навального задержали в аэропорту "Внуково", где должен был приземлиться самолет с оппозиционером. При этом рейс с Навальным перенаправили в "Шереметьево", где он и был задержан.

Сейчас Соболь находится под домашним арестом по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции 23 января

Любовь Соболь

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