Штрафы за нарушения финансирования митингов одобрены во втором чтении

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект № 1060689-7 о штрафах за нарушения при организации и финансировании массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Он вносит в статью 20.2 КоАП, регулирующую штрафы за нарушения на массовых мероприятиях, поправки о штрафах за финансовые нарушения. Для физических ли предусмотрены штрафы до 20 000 рублей, для должностных лиц - до 40 000 рублей, для юрлиц - до 200 000 рублей.

В первоначальном варианте норма касалась преимущественно нарушения порядка сбора и расходования средств на проведение акции. Ко второму чтению такое же наказание вводится за нарушение порядка возврата и перечисления средств в доход федерального бюджета: речь идет о том, что по принятому в конце декабря закону о контроле за финансированием митингов анонимные перечисления организаторы должны будут перечислить государству.

При этом из новой версии законопроекта, согласно таблице поправок, убрали обязательные работы на срок до 40 часов, которые упоминались в числе возможных санкций.

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права, предлагается назначить штраф в размере от 10 000 до 15 000 рублей для граждан (до 100 000 рублей для юрлиц).

Ко второму чтению законопроект конкретизирует, что речь идет не только о нарушениях, связанных с перечислением и отчетами о деньгах, используемых для организации массовых акций, но и об "ином имуществе".

Штрафы за неповиновение силовикам

Законопроект также увеличивает штрафы за неповиновение полицейским в том числе в ходе массовых акций. Изменения вносятся в ст. 19.3 КоАП, которая это регулирует.

Максимальная санкция, согласно законодательной инициативе, останется прежней - 15 суток ареста. При этом штрафы за это нарушение увеличиваются с нынешних 500 - 1000 рублей до 2000 - 4000 рублей, а также предлагается возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Предлагается также увеличить штрафы за неповиновение другим силовикам - сотрудникам ФСБ (до 4 000 рублей для физических и до 70 000 рублей для юридических лиц), органов государственной охраны (до 4000 рублей для физлиц и до 40 000 рублей для юрлиц). За повторное нарушение штрафы увеличиваются, сохраняется арест сроком до 30 суток, и добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Первое чтение законопроект прошел в конце декабря. За день до этого Дума приняла поправки о правилах финансирования массовых мероприятий.