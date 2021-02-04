Ковид-больница в Екатеринбурге на час осталась без электричества

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге больница №40, которая в том числе принимает коронавирусных больных, на час оказалась без электроснабжения из-за аварии, сообщили в Минздраве Свердловской области.

На работе реанимации и операционных сбой не сказался, поскольку больницу подключили к резервным генераторам. Аварию ликвидировали за час, к основному источнику электроэнергии учреждение подключили в 14:20 по местному времени.

В пресс-службе "Россети-Урал" "Интерфаксу" сообщили, что в 13.30 в городе произошло нарушение в распределительной сети 10 кВ из-за повреждения кабеля.

"Диспетчер электросетевой компании оперативно связался с энергетиком больницы, получил подтверждение, что автономные источники электроснабжения запустились оперативно и в штатном режиме, угрозы для пациентов нет", - сказал представитель "Россетей".

В пресс-службе добавили, что все здания Екатеринбурга, где лечат пациентов с COVID-19 и которые запитаны от электроустановок электросетевой компании, не раз с начала пандемии проверяли на корректное переключение на резервные источники. В проверка участвовали профильные службы больниц.