СК подтвердил возбуждение дела о гибели пациентов ростовской больницы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Управление Следственного комитета по Ростовской области подтвердило, что возбуждено уголовное дело о гибели пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице № 20 Ростова-на-Дону. Ранее об этом сообщал источник "Интерфакса".

В СК уточнили, что дело возбуждено по факту смерти пяти больных. Оно расследуется по ч.3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Источник говорил, что дело возбуждено в связи со смертью в течение одних суток более десятка пациентов. По его словам, по делу уже начались обыски в мэрии, управлении горздрава, областном Минздраве и дома у бывшей главы горздрава Надежды Левицкой.

21 октября высокопоставленный источник в системе здравоохранения Ростова-на-Дону рассказал региональному изданию "161.RU", что коронавирусный госпиталь на базе больницы №20 перегружен, в нем отмечалась нехватка кислорода, а 12 октября кислорода не было два часа подряд на всех этажах, потому что его запас не успели пополнить вовремя. Чиновник добавил, что за это время умерли пять пациентов реанимации и еще несколько человек из общего отделения инфекционного госпиталя. Смерть пациентов этому изданию подтвердили сотрудника, работающие в "красной зоне" этой больницы.

В тот же день глава Минздрава Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору проверить публикации об этом инциденте.

В мэрии Ростова-на-Дону заявили, что в больнице не было аварийных ситуаций, которые привели бы к сбоям в подаче кислорода и к гибели больных.

26 октября стало известно, что умер главврач 20-й больницы, депутат областного заксобрания Юрий Дронов, он перед этим болел коронавирусной инфекцией.

27 октября в связи с уходом на пенсию и по собственному желанию уволилась глава областного Минздрава Татьяна Быковская и была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая