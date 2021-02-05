Песков счел, что сторонники Навального демонстрируют статус иноагента

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Намерение сторонников оппозиционера Алексея Навального прибегать к внешнеполитическим методам для его освобождения из тюрьмы является демонстрацией статуса иноагента, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Полная демонстрация статуса иноагента. Полная демонстрация. Тут даже не нуждается в каких-то разъяснениях", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее заявление руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова.

Он заметил, что ранее уже были озвучены различные заявления зарубежных государств, в том числе США.

Реальный срок для Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Навальному зачли "день в день" время, проведенное под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году. По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.