Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:22Заразились
на 05.02В России 3 934 606+16 688В мире 104 857 273+465 405

Песков счел, что сторонники Навального демонстрируют статус иноагента

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Намерение сторонников оппозиционера Алексея Навального прибегать к внешнеполитическим методам для его освобождения из тюрьмы является демонстрацией статуса иноагента, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Полная демонстрация статуса иноагента. Полная демонстрация. Тут даже не нуждается в каких-то разъяснениях", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее заявление руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова.

Он заметил, что ранее уже были озвучены различные заявления зарубежных государств, в том числе США.

Реальный срок для Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Навальному зачли "день в день" время, проведенное под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году. По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

Алексей Навальный Леонид Волков Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Ученые РФ готовят испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Ветеран войны Артеменко потребовал от Навального публичных извинений

ННК поставит на Владивостокскую нефтебазу дополнительно 133 цистерны бензина

ННК поставит на Владивостокскую нефтебазу дополнительно 133 цистерны бензина

Боррель не запрашивал у суда разрешения на встречу с Навальным

Роскомнадзор и силовики согласились определить отличительные знаки СМИ для митингов

Кремль рассказал о разнице между парадом и протестом в условиях COVID

Кремль рассказал о разнице между парадом и протестом в условиях COVID

Всероссийскую перепись населения вновь перенесли из-за пандемии

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норникелю" на 146 млрд руб.

Суд удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норникелю" на 146 млрд руб.

S7 предложила выделить авиакомпаниям еще 12 млрд рублей COVID-субсидий

S7 предложила выделить авиакомпаниям еще 12 млрд рублей COVID-субсидий

В Крыму завели уголовное дело после стрельбы в поликлинике

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');