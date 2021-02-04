Мосгорсуд разъяснил, у кого просить разрешения на встречу Борреля с Навальным

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд может дать разрешение на встречу главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с находящимся под стражей Алексеем Навальным, разъяснила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"С учетом того, что в настоящее время постановление суда от 2 февраля не вступило в силу, осужденный Навальный числится за Симоновским районным судом Москвы, и, соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В этой связи нельзя не заметить высокий интерес к судопроизводству в отношении российского гражданина со стороны представителей иностранных государств, на что мы обращали внимание в день выездного судебного разбирательства в Мосгорсуде. В Тимирязевском суде сегодня слушалось дело в отношении другого лица, обладающего двойным гражданством (российским и французским), однако представители французского посольства не присутствовали в данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей", - отметила Солопова.

2 февраля Симоновский суд по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, и политику придется провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев. Его защита оспорит это решение, так что оно еще не вступило в силу.

Ранее во внешнеполитической службе ЕС заявили о желании Борреля в ходе его визита в Россию встретиться с Навальным.

Утром 4 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что давать разрешения на такие встречи не в компетенции Кремля, и предложил задать вопрос о возможности встречи суду или ФСИН. Владимир Путин встречаться с Боррелем не планирует.

5 февраля Боррель проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и "вопрос прав человека, и вопрос о господине Навальном и всех людях, которые задержаны (и содержатся) в недопустимых условиях, станут частью основных вопросов повестки дня", сказал пресс-секретарь дипломата Петер Стано.

"Интерфаксу" Боррель сказал, что ЕС считает решение суда о Навальном политизированным и что эта позиция не является вмешательством во внутренние дела России, поскольку у Москвы есть определенные международные обязательства в отношении собственных граждан.