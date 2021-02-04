Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:44Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

Мосгорсуд разъяснил, у кого просить разрешения на встречу Борреля с Навальным

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд может дать разрешение на встречу главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с находящимся под стражей Алексеем Навальным, разъяснила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

ИнтервьюЖозеп Боррель: ЕС и Россия должны отказаться от негативной риторики и начать честный диалогЖозеп Боррель: ЕС и Россия должны отказаться от негативной риторики и начать честный диалогЧитать подробнее

"С учетом того, что в настоящее время постановление суда от 2 февраля не вступило в силу, осужденный Навальный числится за Симоновским районным судом Москвы, и, соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях в порядке, предусмотренном российским законодательством", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В этой связи нельзя не заметить высокий интерес к судопроизводству в отношении российского гражданина со стороны представителей иностранных государств, на что мы обращали внимание в день выездного судебного разбирательства в Мосгорсуде. В Тимирязевском суде сегодня слушалось дело в отношении другого лица, обладающего двойным гражданством (российским и французским), однако представители французского посольства не присутствовали в данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей", - отметила Солопова.

2 февраля Симоновский суд по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, и политику придется провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев. Его защита оспорит это решение, так что оно еще не вступило в силу.

Ранее во внешнеполитической службе ЕС заявили о желании Борреля в ходе его визита в Россию встретиться с Навальным.

Утром 4 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что давать разрешения на такие встречи не в компетенции Кремля, и предложил задать вопрос о возможности встречи суду или ФСИН. Владимир Путин встречаться с Боррелем не планирует.

5 февраля Боррель проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и "вопрос прав человека, и вопрос о господине Навальном и всех людях, которые задержаны (и содержатся) в недопустимых условиях, станут частью основных вопросов повестки дня", сказал пресс-секретарь дипломата Петер Стано.

"Интерфаксу" Боррель сказал, что ЕС считает решение суда о Навальном политизированным и что эта позиция не является вмешательством во внутренние дела России, поскольку у Москвы есть определенные международные обязательства в отношении собственных граждан.

Суд над Алексеем Навальным

15
Жозеп Боррель Евросоюз Алексей Навальный Мосгорсуд Симоновский суд ФСИН Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Погибшие в Красноярске пожарные награждены посмертно орденами Мужества

Доверие к власти стало первым критерием эффективности работы губернаторов

Жителя Урала оштрафовали за перепост цитаты Ройзмана

Француз получил семь суток ареста за акцию 2 февраля в Москве

Француз получил семь суток ареста за акцию 2 февраля в Москве

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

Москва опровергла нарушение военным Ил-76 воздушных границ Эстонии

"ХимРар" отверг причастность своих сотрудников к делу о взятках помощнице Дворковича

Дело возбудили из-за незаконного зачисления абитуриентов в алтайский вуз

Пандемия коронавируса

Иммунитет от COVID-вакцины "Вектора" сохранится в течение года

Иммунитет от COVID-вакцины "Вектора" сохранится в течение года

"Дождь" потребовал возбудить дело о задержании корреспондента во время эфира

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');