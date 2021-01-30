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Посольство США объяснило причину публикации данных об акциях в России

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Публикации на сайте посольства США об акциях протеста в российских городах призваны обеспечить безопасность американских граждан в России, заявил посол США в Москве Джон Салливан.

В интервью телеканалу "Дождь" он заявил, что посольство не давало никому никаких инструкций, а только информировало американских граждан, чтобы они не ходили на эту акцию и оставались в безопасности.

Салливан заверил, что вне зависимости от того, планируется ли проправительственная демонстрация "Единой России" или оппозиционная акция, позиция американского посольства "всегда состоит в том, что граждане США не должны туда ходить, потому что всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное".

Дипломат отметил, что "другие посольства в Москве в прошлую субботу сделали то же самое".

"Позвольте также добавить, что посольство России в Вашингтоне поступает точно так же, когда в Соединенных Штатах проходят демонстрации", - сообщил посол США.

Он подчеркнул, что "это обычная дипломатическая практика".

В миреРоссия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях 23 январяРоссия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях 23 январяЧитать подробнее

"Жаль, что она используется сотрудниками министерства иностранных дел (России) для критики в наш адрес, потому что цель на самом деле состоит в том, чтобы обеспечить безопасность американцев и уберечь их от неприятностей. Мы стараемся быть вежливыми гостями и держаться подальше от неприятностей", - заявил Салливан.

Отвечая на просьбу прокомментировать обвинения российской стороны в адрес США во вмешательстве во внутренние дела и в поддержке оппозиции в России, американский посол подчеркнул, что "никогда не позволит себе сказать ни единому гражданину России, не говоря уже о народе России, какого лидера ему поддерживать".

Ранее Россия заявила американской стороне решительный протес в связи с публикациями посольства США о протестных акциях, прошедших в субботу, 23 января, в различных российских городах.

Протесты в Москве

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Россия США Джон Салливан

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