ЕС осудил выдворение из России дипломатов трех европейских стран

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз призвал российскую сторону пересмотреть решение о высылке из России дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым высокий представитель ЕС по иностранным делам Боррель узнал, что трое европейских дипломатов будут выдворены из России. Высокий представитель решительно осудил эту новость и отверг обвинения в их участии в демонстрациях", - сказано в заявлении пресс-секретаря Борреля, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

"Решение следует пересмотреть. Высокий представитель ЕС подчеркнул единство и солидарность Евросоюза с заинтересованными государствами-членами", - сообщается в коммюнике.

Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В МИД РФ ранее вызвали посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника Германии.

Дипломатам заявили протест "в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников" Швеции и Польши в Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января 2021 года. В МИД РФ их действия назвали неприемлемыми и не соответствующими их дипломатическому статусу.

"Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata". Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - подчеркнули в МИД РФ.

Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Швеции, Польши и Германии и их персонал "будут строго следовать нормам международного права".

Между тем президент США Джо Байден в четверг выступил с программной речью, в которой заявил о готовности противостоять "агрессивным действиям" России и призвал Москву освободить Навального.

2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. Навальный свою вину не признает.