Посольство Швеции опровергло задержание своего сотрудника на акции в Москве

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Посольство Швеции в Москве отвергло сообщения СМИ о задержании шведского дипломата.

"Посольство Швеции в Москве решительно отрицает, что шведский дипломат был задержан в связи с протестными акциями в Москве", - сказали "Интерфаксу" в дипмиссии.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на соцсети сообщил, что вечером во вторник на несогласованной акции в центре Москвы полицейские задержали и доставили в отдел полиции шведского дипломата, который стал одним из первых задержанных.

2 февраля в центр города пришли сторонники российского оппозиционера Алексея Навального. Они протестовали против решения Симоновского суда, который заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Источник "Интерфакса" затем сообщил, что за вечер в центре задержали около 1500 человек.

Представитель МИД России Мария Захарова во вторник вечером заявила, что "шведский дипломат участвовал в митингах", и этот вопрос обсуждали на переговорах в Москве министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Анн Линде. Глава МИД Швеции до и после переговоров выражала озабоченность ситуацией с ухудшением демократии и прав человека в России и призывала освободить Навального.

По данным Симоновского суда, на заседание по делу Навального 2 февраля были допущены представители Европейского союза, посольств США, Германии, Великобритании, Чехии, Австрии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Канады, Швейцарии, Латвии, Польши. В американской дипмиссии затем уточнили, что ее сотрудники в суд не приезжали, опасаясь коронавируса, а следить за процессом дистанционно им не дали возможности.

В пресс-службе Мосгорсуда затем назвали беспрецедентным число европейских дипломатов, которые заинтересовались этим судом.

Захарова назвала присутствие иностранных дипломатов на суде над гражданином России вмешательством в российские внутренние дела и доказательством попыток сдерживания.