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Росстат сообщил о снижении цен на подсолнечное масло

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на подсолнечное масло в РФ на минувшей неделе все-таки поддались ограничительным мерам и вслед за ценами на сахар начали снижаться.

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Как сообщил Росстат в среду, за неделю с 19 по 25 января масло подешевело на 0,1%, хотя в предыдущие недели был отмечен рост на 0,1%. В частности, в 28 регионах цены снизились на 0,1-0,9%, в семи - на 1-6,2%. В 20 регионах цены не изменились. В то же время в 17 субъектах подсолнечное масло подорожало на 0,1-1%, в 13 - на 1,1-3,3%.

Потребительские цены на сахарный песок с 19 по 25 января, как и неделей ранее, снизились на 0,5%. В том числе в 37 регионах снижение составило 0,1-0,9%, в 15 - в пределах 1-4,1%. В 16 субъектах цены выросли на 0,1-0,8%, в 4 - на 0,9-4,3%. В 13 регионах цены не изменились.

Как сообщалось, цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями, которые 16 декабря 2020 года были подписаны между производителями и ритейлерами. В соответствии с ними, оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр, розничные - 46 и 110 рублей соответственно.

В то же время макаронные изделия, цены на которые назывались в числе претендентов на госрегулирование, продолжают расти. За неделю цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта повысились на 0,2%, на вермишель - на 0,5%.

Росстат

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