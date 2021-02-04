Эксперты предупредили о риске телефонных мошенничеств в Telegram

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Telegram появился бот, который может подменять номера исходящих вызовов и изменять голос, это грозит привести к всплеску числа телефонных мошенничеств с помощью мессенджера, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов по информационной безопасности.

Как рассказал изданию глава отдела инфобезопасности компании "СерчИнформ" Алексей Дрозд, новый бот за плату позволяет ввести в специальное поле номер вызываемого абонента и номер исходящего вызова, который тот должен увидеть. Для звонка выходить из Telegram не нужно, что дает возможность подменять номера любому желающему, поясняет эксперт.

Причем другие сервисы подмены номеров требуют установки IP-телефонии, а в Telegram такая технология уже встроена, отмечает Дрозд.

Замруководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев в свою очередь отмечает, что если через бот указать в исходящем номере телефон, зафиксированный в контактах абонента, то у него в момент звонка высветится записанное имя. Таким образом, по мнению эксперта, с помощью нового сервиса можно выдавать себя за родных, друзей или знакомых жертвы с целью мошенничества.

Однако чаще всего злоумышленники, использующие подмену номера, представляются службой безопасности банка и убеждают потерпевшего перевести деньги на счет мошенников, добавляет Дрозд.

Опрошенные "Ъ" эксперты также признают, что появление все более простых инструментов для телефонного мошенничества может привести к его всплеску, однако обращают внимание, что наибольший вред наносят все-таки профессиональные телефонные мошенники, которым упомянутые сервисы не нужны. Новый Telegram-бот специалисты называют "вполне легальным сервисом".