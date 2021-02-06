В Нижнем Новгороде вынужденно сел лайнер из-за трещин в лобовом стекле

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства вынужденной посадки самолета рейсом 339 "Москва - Магнитогорск" в нижегородском аэропорту "Стригино" в субботу утром, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Как рассказали в управлении, Embraer 190 компании "Икар" вынужденно сел в "Стригино" около пяти утра "по причине образования трещин в лобовом стекле воздушного судна".

В ведомстве сказали, что 61 пассажир (58 взрослых и трое детей) отправлены в Магнитогорск другим рейсом.