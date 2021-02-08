Песков рекомендовал оспорить штраф глухонемому за скандирование лозунгов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Решение суда о назначении штрафа глухонемому мужчине за скандирование лозунгов может быть оспорено, если не истек срок подачи апелляции, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал ситуацию с глухонемым мужчиной, которого в Санкт-Петербурге оштрафовали за скандирование лозунгов в ходе незаконной акции протеста.

"В этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда. Дать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли", - сказал Песков журналистам.