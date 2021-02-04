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Француза и сирийца задержали в Москве на акции после суда над Навальным

По словам иностранцев, они оказались среди протестующих в центре Москвы случайно

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Гражданина Франции Сириля Данелу и гражданина Сирии Мохаммада Жаарафа задержали 2 февраля на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По его словам, протокол об административном правонарушении в отношении Данелу Тимирязевский суд Москвы рассмотрит в четверг. Жаарафа в среду суд оштрафовал на 15 тыс. рублей.

"Сегодня суд так и не провел заседание (по Данелу), оно отложено на завтра. Данелу, как и остальные задержанные, вернулся в отделение полиции "Западное Дегунино", - сообщил Прянишников.

В отношении обоих был составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании, митинге, шествии, повлекшим создание помех функционированию транспорта или проходу пешеходов). Наказание за данное правонарушение предусматривает как штраф от 10 до 20 тыс. рублей, так и административный арест до 15 суток.

До заседания Данелу рассказал "Интерфаксу", что не участвовал в акции и случайно оказался в месте ее проведения, когда вышел из бара.

"Я случайно оказался на акции, был в баре и от Пушкинской решил прогуляться ближе к центру. Меня задержали вроде в районе Новокузнецкой, я не участвовал в акции, просто пошел посмотреть куда идут люди. Я часто бываю в России и поэтому так хорошо говорю по-русски", - рассказал француз.

Он пояснил, что по профессии географ и занимается геополитикой. 3 февраля он должен был вернуться в Париж.

"Надеюсь, что мне дадут все-таки штраф и я смогу улететь", - сказал Даниелу.

По его словам, гражданин Сирии Мохаммад Жаараф, в отношении которого сегодня состоялось заседание, совсем не говорит по-русски.

"Я ему тут все переводил на английский. Он мне рассказал, что тоже случайно оказался на акции и подошел к ОМОНу узнать где находится метро "Охотный ряд", но он не знал, что это не просто полиция, и его задержали", - рассказал гражданин Франции.

Несогласованная акция протеста в центре Москвы прошла в понедельник вечером после того, как Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. ОМОН пресек акцию после полуночи, силовики применяли против протестующих дубинки. По данным правозащитников, в автозаках после акции оказались сотни человек.

Ранее в среду тот же Тимирязевский суд Москвы отправил под административный арест на десять суток старшеклассника, задержанного вечером 2 февраля на акции. По словам Прянишникова, он не знает, "целенаправленно ли школьник пришел на акцию или был задержан случайно".

Москва Алексей Навальный Сириль Данелу Мохаммад Жаараф

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