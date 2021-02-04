"Яблоко" потребовало отменить запрет на митинги в Москве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил обращение генпрокурору РФ и мэру Москвы с требованием отменить ограничения на публичные мероприятия, введенные в связи с пандемией COVID-19, сообщили в пресс-службе партии.

Рыбаков потребовал от мэра столицы немедленной отмены запрета на публичные акции в городе, а от генпрокурора - "принять все меры прокурорского реагирования по восстановлению конституционных прав" россиян.

В сообщении пресс-службы уточняется, что Рыбаков требует от главы надзорного ведомства "освобождения всех необоснованно задержанных граждан на прошедших 23, 31 января и 2 февраля 2021 года массовых мероприятиях в Москве, прекращения их преследования, как административного, так и уголовного".

В "Яблоке" напомнили, что ряд запретов на проведение массовых мероприятий, в частности, спортивных, уже был отменен полностью или частично, однако запрет на публичные мероприятия был продлен указом мэра от 21 января.

По мнению лидера "Яблока", запрет, в частности, на одиночные пикеты незаконен, поскольку они не несут эпидемиологическую угрозу в той степени, как разрешенные спортивные мероприятия, а сохранение запрета на публичные мероприятия "нарушает конституционное право граждан России, является политически мотивированным".

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.