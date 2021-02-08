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Власти ЕС подтвердили проведение видеоконференции с соратниками Навального

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - По инициативе Польши в понедельник организована видеоконференция ряда европейских стран с участием США и Великобритании со сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это видеоконференция рабочего уровня, организованная Польшей", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу сообщить о деталях этого контакта.

Стано предложил за подробностями обратиться к польской стороне.

Ранее западные СМИ передали, что организуется видеоконференция с соратниками Навального, в которой ожидается участие представителей ряда стран ЕС, в том числе Польши, Германии и Швеции, дипломатов которых Россия выдворяет за участие в акциях в поддержку оппозиционного политика. К конференции, по данным публикаций, присоединятся США, Канада, Великобритания и Украина.

По итогам визита в Россию 4-6 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель написал в своем блоге: "Вопросы прав человека и основных свобод, и, в частности, случай Алексея Навального, были в центре моего визита и моих бесед с министром иностранных дел Лавровым".

"Временами обсуждение с моим российским коллегой достигало высокого уровня напряженности, поскольку я призывал к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию совершенного на него покушения. Я напомнил министру Лаврову, что обязательства России в области прав человека вытекают из международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя (например, Европейской конвенции Совета Европы о правах человека), и поэтому не могут быть отвергнуты как вмешательство во внутренние дела", - сообщил Боррель.

Его пресс-секретарь напомнил на брифинге в Брюсселе в понедельник, что делегация ЕС до и во время визита главы дипломатии ЕС в Москву имела контакты с командой Навального с целью изучить возможность организации встречи Борреля с оппозиционером. Этой встрече не было дано состояться, так как Навального вызвали в суд, объяснил Стано.

Алексей Навальный ЕС Петер Стано Жозеп Боррель Польша

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