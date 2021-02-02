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Дума через неделю определится с инициативой о наказании за призывы к санкциям

Дума через неделю определится с инициативой о наказании за призывы к санкциям
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуме на следующей неделе определят, каковы будут сроки работы над законопроектом о введении уголовной ответственности за призывы вводить антироссийские санкции, сообщил "Интерфаксу" председатель думского комитета по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников.

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Он объяснил, что на этой неделе депутаты работают в регионах, в которых они избирались.

"Я узнал об этом поручении только вчера, когда уже здесь (в Екатеринбурге. - ИФ.) был. Поэтому будем смотреть, изучать вопрос. У нас сейчас региональная неделя, на той неделе будет более-менее понимание", - сказал он.

1 февраля спикер палаты Вячеслав Володин допустил, что в уже прошедший первое чтение в 2018 году законопроект об уголовной ответственности за исполнение зарубежных санкций на территории России добавят поправку об ответственности за призывы вводить санкции.

Ранее соратник Алексея Навального Владимир Ашурков сообщил, что передал от имени ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России иноагентом) администрации президента США Джо Байдена просьбу ввести персональные санкции против отдельных российских политиков, чиновников и журналистов. В приоритетный "шорт-лист" были включены в том числе председатель СКР Александр Бастрыкин, миллиардер Роман Абрамович и глава Минздрава Михаил Мурашко, которого сторонники Навального обвиняют в том, что он "покрывал отравление". В "шорт-листе" ФБК было восемь имен, в общем списке - 35.

Володин сравнил этот призыв с обращением "за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику".

Комментируя этот же призыв, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отметил, что ФБК де-юре и де-факто подтвердил свой статус иноагента.

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