"Роснефть" попросили ускорить отгрузку бензина с Комсомольского НПЗ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Хабаровского края сообщило, что направило в "Роснефть" телеграмму с просьбой ускорить поставки местным нефтетрейдерам бензина с Комсомольского НПЗ, который ранее был куплен на бирже. Чиновники рассчитывают, что компания согласится на это.

"Роснефть" с 21 января изменила схему продажи мелкооптовых партий топлива с отгрузкой с Комсомольского НПЗ, напомнил через пресс-службу и.о. руководителя комитета по развитию ТЭК в регионе Александр Чипизубов.

"Все топливо реализуется для нефтетрейдеров через биржу. В итоге графики обеспечения независимыми АЗС потребителей края топливом сбились. Похожая ситуация сложилась не только в Ванино и Советской Гавани, но и в других районах края. Мы сейчас занимаемся ее урегулированием", - сказаал он.

По словам чиновников, в Советской Гавани и Ванине сложилась локальный дефицит топлива. Местным нефтетрейдерам не отгрузили закупленные ими на бирже партии, из-за чего возникли перебои с продажей бензина на автозаправках.

"Компании-продавцы бензина надеялись, что Комсомольский НПЗ, принадлежащий ПАО НК "Роснефть", поставит бензин в течение двух недель, как это происходило ранее, но сроки растянулись. Фактически же у компании по контракту есть 45 суток на отгрузку топлива с Комсомольского НПЗ, однако в текущей ситуации такой промежуток может усугубить проблему", - говорится в пресс-релизе.

"Роснефть" на прошлой неделе сообщала, что значительно нарастила поставки бензина на АЗС Хабаровского края из-за повышенного спроса. Представитель компании отмечал, что она обеспечивает стабильную работу собственной сети АЗС (крупнейшей в России) и является основным поставщиком топлива на биржу. Потребности Дальнего Востока в моторном топливе обеспечивают три НПЗ компании: Ангарская нефтехимическая компания (АНХК), Комсомольский и Ачинский НПЗ.

"Обеспечение поставок моторных топлив на внутренний рынок является безусловным приоритетом компании. В январе НПЗ "Роснефти" поставили на биржу объемы бензина и дизеля, значительно превышающие норматив. Так, в текущем месяце Комсомольский НПЗ реализовал на бирже 35% от производства автобензинов и 32% дизеля, Ачинский НПЗ - 19% от производства автобензинов и 23% от производства дизеля, АНХК - 18% от производства автобензина и 19% дизеля", - говорил представитель "Роснефти".

Кроме того, по данным правительства Хабаровского края, в понедельник в Советскую Гавань и Ванино было "отгружено 60 тонн бензина АИ-92, что при нормальном потреблении составляет примерно двухсуточный запас". Но с учетом ажиотажа топливо может быстро закончиться. Поэтому во вторник вечером в районы уйдет еще 60 тонн АИ-95, а к четвергу еще 60 тонн АИ-92. Полученных 180 тонн должно хватить до конца недели, предполагают власти края.

Регион рассчитывает, что "Роснефть" согласится сократить сроки отгрузки партий топлива.

"На Хабаровском НПЗ, по информации его дирекции, за прошедшие сутки было выработано 1 900 тонн бензина марки АИ-92. С ночи на всех 84 АЗС сети "ННК" в регионе были восполнены запасы топлива. Бензин как АИ-92, так и АИ-95 развезли не только по Хабаровску, но и по всем заправкам на междугородних трассах, а также в Комсомольск-на-Амуре", - сообщило краевое правительство.

С середины января в Хабаровском крае возник дефицит бензина, к концу января ситуация усугубилась.

Кроме того, ряд других регионов Дальнего Востока испытывал проблемы с поставками бензина на АЗС, что было связано с плановой модернизацией Хабаровского НПЗ. Завод остановил установку каталитического риформинга 18 января, возобновил ее работу с 3 февраля, 6 февраля начался выпуск бензина АИ-95. Минэнерго и ФАС 4 февраля опубликовали заявление, что держат на особом контроле ситуацию с обеспечением топливом и ценообразованием в субъектах, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.

По данным ведомств, остановка установки катриформинга на Хабаровском НПЗ в январе привела к выпадающим объемам производства бензина - 2000 тонн в сутки (около 30 тыс. тонн за период ожидаемого простоя). Однако были организованы поставки порядка 38,6 тыс. тонн бензина с других НПЗ. Сверх указанных объемов были обеспечены поставки топлива из Росрезерва. С Минтрансом и ОАО "РЖД" достигнута договоренность об обеспечении "зеленого коридора" железнодорожным составам с нефтепродуктами, направляемыми в регионы Дальнего Востока.