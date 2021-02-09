Дума Екатеринбурга утвердила кандидатуру нового мэра города

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Екатеринбургской городской думы на заседании во вторник утвердили кандидатуру бывшего первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова на должность главы города, передает корреспондент "Интерфакса".

Кандидатуру временно исполняющего обязанности главы города Орлова поддержал 31 депутат, двое воздержались.

Как сообщалось, гордума Екатеринбурга, принявшая 22 декабря 2020 года отставку главы Екатеринбурга Александра Высокинского (сейчас - первый заместитель губернатора региона), объявила о проведении в феврале конкурса на должность мэра города.

Документы от кандидатов принимали до 22 января, всего было подано 44 заявки. Самое большое количество заявок поступило в последний день приема, когда документы подали 17 кандидатов. Одному из кандидатов, подавших заявку на конкурс по отбору главы Екатеринбурга, было отказано в регистрации в связи с наличием судимости. Собеседования с кандидатами начались 1 февраля и продлились три дня.

В среду, 3 февраля, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга одобрила три кандидатуры для представления гордуме. Среди них числились бывший первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, Михаил Зубарев и Дмитрий Ноженко. Комиссия приняла решение рекомендовать гордуме к назначению на должность Орлова.

С 2010 года в Екатеринбурге проходили прямые выборы мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 апреля 2018 года подписал закон, отменяющий их. Согласно принятым поправкам, главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

В 2018 году депутаты гордумы Екатеринбурга утвердили на должность мэра кандидатуру Высокинского.