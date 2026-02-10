Поиск

Алексея Орлова переизбрали мэром Екатеринбурга

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Городской думы Екатеринбурга избрали главу муниципалитета, им вновь стал Алексей Орлов, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседаний.

"Проголосовали "за" 33, против - ноль, воздержался один", - сообщила присутствующим спикер Гордумы Анна Гурарий.

На пост мэра претендовали три человека. Кроме Орлова, занимавшего должность мэра с 2021 года, депутат областного Заксобрания, кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Екатерина Есина и директор института экономики УрО РАН, кандидат от региональной Общественной палаты Юлия Лаврикова.

Из списка претендентов ранее выбыли Дмитрий Нисковских - мэр Сысерти, выдвинутый ассоциацией "Совет муниципальных образований Свердловской области", кандидат от ЛДПР, бизнесмен и ветеран специальной военной операции Владимир Кузнецов и Ирина Виноградова от партии "Новые люди".

В конце 2025 года в Свердловской области ввели новые правила избрания глав муниципалитетов. Теперь кандидатов, одобренных специальной комиссией, предлагает муниципальным думам губернатор.

