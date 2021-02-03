Думе Екатеринбурга рекомендовали назначить мэром врио главы города

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра рекомендует городской думе назначить на должность врио главы города Алексея Орлова. Конкурс объявлен состоявшимся. Заседание комиссии транслировалось на канале городской думы на YouTube.

Ранее 3 февраля комиссия выбрала трех кандидатов, которые будут представлены депутатам. Кроме Орлова, это Михаил Зубарев и Дмитрий Ноженко. Городская дума рассмотрит вопрос о назначении мэра 9 февраля.

Орлов ранее был первым заместителем губернатора Свердловской области. В декабре перешел на работу в администрацию Екатеринбурга, став первым вице-мэром. 22 декабря он начал исполнять обязанности мэра Екатеринбурга после того, как городская дума утвердила отставку прежнего мэра Александра Высокинского.



Высокинский по предложению губернатора Евгения Куйвашева стал его первым заместителем.

В начале декабря 2020 года Заксобрание Свердловской области отклонило законопроект активистов о возвращении прямых выборов мэров городов в регионе. Депутаты решили что инициатива плохо проработана. Летом инициаторы законопроекта собрали в регионе больше 13 000 подписей избирателей в поддержку выборов. Мэры города в Екатеринбурге были отменены весной 2018 года.