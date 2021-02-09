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Минфин предложил не спешить обсуждать введение минимальных цен на пиво

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждать введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво еще рано, заявили в пресс-службе Минфина.

Там объяснили, что вводить минимальные цены на алкоголь крепостью не более 28% можно будет только после того, как такая возможность будет внесена в договор ЕАЭС. Внести такие поправки ЕЭК предложили год назад. Вопрос пока обсуждается на уровне экспертов, окончательное решение еще не принято.

Ранее о том, что Минфин вернулся к обсуждению давнего предложения ввести МРЦ на пиво, написал "Коммерсантъ". В последний раз такую меру год назад предлагал Союз российских пивоваров (СРП) в порядке борьбы с демпингом со стороны крупных пивоваренных компаний. В союзе жаловались, что рынок перенасыщен пивом, которое продается по акциям со скидкой и стоит порой дешевле воды и что в результате страдают и разоряются мелкие пивовары. Союз предложил установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 рублей за литр, ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр, а при продаже на розлив — 85 рублей за литр.

Газета узнала, что в комиссии РСПП по торговле и потребительскому рынку предложение не поддержали. Введение МРЦ там назвали антирыночной практикой и добавили, что пиво и так в последние годы подорожало за счет повышения акциза.

Минфин СРП РСПП Антон Силуанов ЕАЭС Балтика Heineken Ab InBev Efes

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