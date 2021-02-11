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Генпрокуратура предостерегла от участия в акции ФБК с фонариками

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ предупредила о недопустимости призывов к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях перед запланированной акцией сторонников оппозиционера Алексея Навального.

"Уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура Российской Федерации считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - заявили в Генпрокуратуре.

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В надзорном ведомстве обращают внимание на то, что размещение в интернете призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки).

Предупреждение интернет-компаниям

В ведомстве также напомнили, что интернет-компании, которые не удаляют призывы к участию в несогласованных акциях, могут быть подвержены административному наказанию по статье 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков сообщил о планах провести акцию в воскресенье, 14 февраля, в России в новом формате. Во время акции, инициированной "Фондом борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иностранным агентом), жителям больших городов предлагается вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне, поднять его вверх и постоять так несколько минут.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Генпрокуратура РФ Алексей Навальный

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