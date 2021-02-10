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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:08Заразились
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Попова заявила, что РФ проходит пандемию лучше, чем Европа и США

Попова заявила, что РФ проходит пандемию лучше, чем Европа и США
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия прошла 2020 год с точки зрения пандемии COVID-19 c существенно более низким, чем в Европе и США уровнем заболеваемости, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова в среду.

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"Мы прошли этот год с уровнями заболеваемости, несравнимыми с фиксировавшимися в Европе и в Соединенных Штатах. Мы даже в самые тяжелые дни не превышали 20 выявленных случаев на 100 тысяч населения в сутки, при том, что европейские цифры и 104 в сутки, и 80, и 60 на 100 тысяч в сутки, и это не один день. Мы с вами весь период, начиная с мая месяца, прошли без локдаунов", - приводит ее слова в Новосибирске пресс-служба правительства области.

"Все мероприятия, которые мы разработали, позволили работать всем отраслям экономики. Может, не самым комфортным образом - это и масочный режим, и специальные ограничения, и специальные режимы, для того, чтобы люди не болели. Но у нас это получилось", - добавила Попова.

В среду в Новосибирске Попова и губернатор Андрей Травников приняли участие в церемонии вручения государственные наград заслуженным сотрудникам Роспотребнадзора в Новосибирской области - ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены указом президента РФ от 19 июня 2020 года. В частности, орденом Пирогова награждаются российские медики и добровольцы за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского также награждаются представители здравоохранения, проявившие самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасении их жизни и сохранении здоровья.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус США ЕС

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