Попова заявила, что РФ проходит пандемию лучше, чем Европа и США

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия прошла 2020 год с точки зрения пандемии COVID-19 c существенно более низким, чем в Европе и США уровнем заболеваемости, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова в среду.

"Мы прошли этот год с уровнями заболеваемости, несравнимыми с фиксировавшимися в Европе и в Соединенных Штатах. Мы даже в самые тяжелые дни не превышали 20 выявленных случаев на 100 тысяч населения в сутки, при том, что европейские цифры и 104 в сутки, и 80, и 60 на 100 тысяч в сутки, и это не один день. Мы с вами весь период, начиная с мая месяца, прошли без локдаунов", - приводит ее слова в Новосибирске пресс-служба правительства области.

"Все мероприятия, которые мы разработали, позволили работать всем отраслям экономики. Может, не самым комфортным образом - это и масочный режим, и специальные ограничения, и специальные режимы, для того, чтобы люди не болели. Но у нас это получилось", - добавила Попова.

В среду в Новосибирске Попова и губернатор Андрей Травников приняли участие в церемонии вручения государственные наград заслуженным сотрудникам Роспотребнадзора в Новосибирской области - ордена Пирогова и медали Луки Крымского.