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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
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Проценко и еще четыре врача стали Героями Труда за заслуги в борьбе с COVID-19

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами врачей за вклад в борьбу с коронавирусом.

В частности, за особые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с коронавирусом, звание Герой Труда присвоено главврачу московской горбольницы номер 40 Денису Проценко, главврачу столичной больницы номер 52 Марьяне Лысенко, главврачу санкт-петербургской городской Покровской больницы Марине Бахолдиной, главврачу нижегородской клинической больницы номер 29 Юлии Гаревской, а также врачу калининградского центра гигиены и эпидемиологии Ирине Коваль.

Указ о награждении опубликован на сайте Кремля.

В том же указе - десятки врачей, награжденных Орденом Мирогова и медалью Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусом. Некоторые награждены медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" Второй степени.

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Кроме того, своим распоряжением, также опубликованном на сайте, президент распорядился поощрить Почетной грамотой и объявить благодарность главы государства сотням врачей по всей стране за их вклад в борьбу с коронавирусом: список врачей в документе занимает более 100 страниц.

Накануне Путин на встрече с врачами в режиме видеоконференции сказал, что считает необходимым сохранить на июль и август федеральные и региональные надбавки для медиков, которые борются с COVID-19.

Президент РФ отметил, что риски и нагрузки для медработников сохраняются и сейчас, так как борьба с коронавирусом продолжается.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Владимир Путин Коронавирус

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