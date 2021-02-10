В мире из почти 107 млн заразившихся COVID умерли 2,3 млн

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 106 902 907, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 341 004, выздоровели более 77 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен 27 189 761 инфицированный COVID-19, погибли 468 103 человека и излечились около 17 млн заболевших.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где COVID-19 с начала пандемии диагностировали у 10 858 371 человека, умерло 155 252 инфицированных, поправились более 10,5 млн человек.

Третье место в мире по числу заразившихся остается у Бразилии. В этой стране за время пандемии выявили 9 599 565 заболевших, из них умерли 233 520 человек, вылечились более 8,5 млн.

По данным портала Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 301,6. В США на 1 млн жителей умерли 1 444 человека, в Индии - 112, в Бразилии - 1 094.