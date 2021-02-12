В ЕСПЧ направили первую жалобу на приговор за фейки о COVID в России

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из России на приговор за фейки о коронавирусе (статья 207.1 УК РФ), пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на саму фигурантку дела - жительницу Перми - и ее адвокатов из международной правозащитной группы "Агора".

Женщина по имени Евгения (она не хочет раскрывать свою фамилию в СМИ) была осуждена летом прошлого года на 300 часов обязательных работ. Накануне, 11 февраля, она получила справку о снятии с учета.

Евгения рассказала "Ъ", что до сих пор не знает, за что именно ее осудили. "Я писала посты, комментировала их и так поняла, что дело только в моем мнении", - заявила она. По ее словам, по этому делу были проведены обыски у нее самой, у ее родителей и у родителей бывшего мужа, также было "проведено около 15 экспертиз - от лингвистической до психологической, изымалась вся техника". "В полиции мне сразу сказали, что это дело станет показательной поркой", - сообщила пермячка.

По словам Евгении, она работает "менеджером по продажам, на себя": обходит потенциальных клиентов, заключает договоры, поэтому из-за введения локдауна в Перми весной прошлого года, когда горожанам было указано соблюдать самоизоляцию дома, она лишилась источника дохода. В итоге женщина 4 апреля 2020 года опубликовала в соцсети пост "Нет изоляции", в котором раскритиковала меры местных властей по введению самоизоляции и призвала горожан выходить на улицу.

"6 апреля Евгению пригласили в полицию для объяснения, а 29 апреля возбудили дело", - пишет "Ъ". Адвокат Евгении Анастасия Шардакова сообщила, что потерпевшими по делу признаны администрация губернатора Пермского края и Минздрав региона, которым, как установил суд, "причинен моральный вред". По словам Шардаковой, "такая формулировка абсурдна, ведь моральный вред юрлицу или органу госвласти причинен быть не может".

Другой адвокат Ирина Хрунова в жалобе на приговор в ЕСПЧ указывает, что Евгения своим постом не призывала к фактическому распространению эпидемии, юрист также указывает на отсутствие термина "самоизоляция", на котором в том числе основан приговор, в российском законодательстве. Хрунова также отмечает, что решение суда по данному делу нарушает право на свободу выражения мнения, а сама ст. 207.1 УК "оставляет чрезмерно широкие возможности для интерпретации".

Наказание за фейки о коронавирусе в РФ

Статья 207.1 УК РФ действует с 1 апреля 2020 года. Она предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Это наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

4 апреля прошлого года сообщалось, что в Петербурге было возбуждено первое в РФ уголовное дело о распространение фейковой информации о коронавирусе. По данным МВД, которые приводит "Ъ", по состоянию на декабрь прошлого года по ст. 207.1 УК за высказывания о COVID-19 в России было возбуждено 37 дел.