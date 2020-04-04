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В Петербурге завели первое в России уголовное дело из-за фейка о COVID-19

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - По результатам проверки прокуратуры Курортного района Петербурга возбуждено первое в РФ уголовное дело о распространение фейковой информации о коронавирусе.

Дело возбуждено по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" (статья 207.1 УК РФ), сообщила в субботу пресс-служба надзорного ведомства города.

Как установлено, 2 апреля в 23.08 на странице сообщества "Новости Сестрорецка" в социальной сети "ВКонтакте" был опубликован пост, в котором сообщалось, что 1 апреля в поликлинике Сестрорецка у неизвестного мужчины обнаружены признаки коронавируса. После этого он был якобы направлен в специальный бокс и отпущен из поликлиники на общественном транспорте без сопровождения и принятия санитарной мер безопасности.

Из данной публикации также следует, что с больным контактировали медицинские работники и другие пациенты. После этого инцидента заведующего отделением якобы вынудили написать заявление на увольнение по собственному желанию, приводит прокуратура содержание поста.

Санкт-Петербург

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