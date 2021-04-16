В РФ завели 82 уголовных дела за заражение COVID по неосторожности

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 80 уголовных дел возбуждено в России по статье о заражении COVID-19 других людей по неосторожности в 2020 году, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже по уголовной ответственности 82 уголовных дела возбуждено", - сказал Горовой в рамках пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Часть 1 статьи 236 УК РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий - предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В ходе пленарного заседания Горовой также сообщил, что в 2020 году в РФ было возбуждено 23 уголовных дела по фактам распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.

Статьей 207.1 Уголовного кодекса РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.