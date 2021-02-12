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Директор СВР подтвердил данные МИД о сотрудничестве оппозиции с Западом

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский МИД не преувеличивает, когда говорит о связях несистемной оппозиции с Западом, и термин "оппозиция" в ряде случаев будет неуместным, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Журналисты попросили его прокомментировать заявления МИД о том, что российская оппозиция напрямую работает с Западом. Также его спросили, есть ли у СВР данные о фактах сотрудничества организаторов несогласованных митингов с иностранными спецслужбами.

"Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин", - ответил Нарышкин.

9 февраля представитель МИД Мария Захарова заявила, что соратники Алексея Навального - агенты влияния НАТО и получают от представителей альянса инструкции. Поводом для этих обвинений стала онлайн-конференция на площадке постпредства Польши при ЕС с участием представителей стран-участниц Евросоюза, США, Великобритании, а также руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК (Фонд борбы с коррупцией, в России признан иноагентом) Владимира Ашуркова.

"Маленький нюанс - формат "страны ЕС плюс США плюс Британия" это уже не ЕС, это НАТО. Так что они вчера встречались с НАТОвцами, получили инструкции по полной программе. Думаю, им четко объяснили, что весны и лета ждать не надо, нужно продолжать раскачивать ситуацию, коль скоро политическая и финансовая поддержка была им обеспечена, - сказала Захарова. - Никакая это не оппозиция, это агенты влияния".

Она также обратила внимание, что после этой конференции Волков вопреки ранее сделанному заявлению о том, что больше протестов не будет до весны, объявил новую акцию 14 февраля. Захарова убеждена, что в НАТО проинструктировали Волкова и Ашуркова перенести акцию на более ранний срок, так как опасаются, что к весне "весь этот информационный западный пузырь лопнет, не может существовать вся эта химера вокруг применения Россией химического оружия, это все лопнет, потому что их приперли к стене неудобными вопросами".

Комментируя прошедшую конференцию, Волков заявил, что на ней обсуждались не возможные санкции против России, а санкции против отдельных чиновников, силовиков, бизнесменов и пропагандистов.

СВР МИД Сергей Нарышкин Мария Захарова Алексей Навальный НАТО Евросоюз

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