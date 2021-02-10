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Следом за Боррелем визит в РФ нанесет глава МИД Финляндии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отправится на будущей неделе в Россию налаживать отношения после неудавшегося визита в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет в среду финская газета Helsingin Sanomat ("Хельсинкские новости").

"Хаависто встретится с Лавровым в понедельник в Санкт-Петербурге. Финляндия в целом поддерживала встречи с Россией на высшем уровне и считала, что их слишком мало. Сейчас же Финляндия может себя показать, так как следующим высокопоставленным гостем в России будет министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто", - отмечает издание.

"Мало кто в ЕС не согласен с тем, что выступление Боррелля пошло не так. Он был неподготовлен, возможно, ослеплен своим долгим опытом работы министром иностранных дел", отмечается в статье.

"Я знал, что этот визит сопряжен с рисками. Я их взял на себя. У меня не было иллюзий, а после визита их стало еще меньше", - заявил Боррелль парламенту ЕС во вторник.

По итогам визита в Москву более 70 депутатов Европарламента потребовали его отставки, пишет Helsingin Sanomat. По его мнению, за визитом Хаависто будут следить с большим интересом.

"На Хаависто лежит бремя доказательства того, что визиты и обсуждения с Россией должны продолжаться", - пишет ведущая финская газета.

Финляндия РФ Пекка Хаависто Сергей Лавров

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