Банк России в апреле начнет публиковать траекторию ключевой ставки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в апреле начнет публиковать прогнозную траекторию ключевой ставки по итогам следующего опорного заседания совета директоров, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, этот прогноз будет включать видение совета директоров по прогнозной траектории ключевой ставки.

"При этом я хотела бы обратить внимание, что эта прогнозная траектория не будет точечной, эта траектория будет отражать весь спектр модельных расчетов, сценарных условий, которые принимались во внимание при обсуждении вопроса на совете директоров", - добавила глава ЦБ.

31 мая 2019 года глава ВТБ Андрей Костин призвал ЦБ публиковать индикативный прогноз по будущим изменениям ключевой ставки. Он объяснил, что рынку было бы удобно ориентироваться на этот прогноз при планировании.

12 февраля 2021 года регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. После заседания совета директоров ЦБ Набиуллина сказала, что цикл смягчения денежно-кредитной политики закончился. ДКП будет оставаться мягкой в течение 2021 года, а сроки возвращения к нейтральной политике будут определяться по мере развития ситуации и с учетом необходимости поддержания инфляции вблизи цели, добавила она.