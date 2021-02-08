Сотни уличных кошек соберут в один парк в Крыму

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Парк уличных и породистых кошек появится в южнобережной Алуште, сообщил "Интерфаксу" директор сети парков миниатюр в Крыму Виктор Жиленко в понедельник.

"Мы проектируем, чтобы поместились и жили комфортно 500 кошек. Для начала это будет 50 соток. Когда будет готово пространство, кинем по всему Крыму клич о том, что можно приносить к нам животных, попавших в трудную жизненную ситуацию", - сказал Жиленко.

Сдать бездомных кошек в оборудованный всем необходимым парк можно будет бесплатно. Также посетители при желании смогут забрать понравившегося питомца.

Сотни уличных кошек поместят после стерилизации в одно пространство за высоким прозрачным забором, а до 50 породистых - в отдельные вольеры. "Это будет своего рода выставка кошек, которые когда-нибудь начнут размножаться. Можно будет увидеть, как они, на самом деле, сильно отличаются друг от друга", - отметил собеседник агентства.

Парк кошек станет частью парка миниатюр в Алуште. Сейчас он находится в стадии проектирования, открытие планируется к началу лета.