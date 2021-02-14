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Путин не исключил мер против зарубежных интернет-гигантов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россия не будет искусственно ограничивать работу интернет-гигантов в стране, создавая проблемы российским пользователям, но в случае враждебных действий будет вынуждена реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего. И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что то и будем, то только исходя из конкретных ситуации",- сказал Путин на встрече с руководителями российских СМИ, прошедшей 10 февраля.

Кадры со встречи показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

По мнению президента РФ, интернет-компании начнут вести себя по-другому, когда увидят, что им есть альтернатива.

Он подчеркнул, в России есть свои инструменты, приведя в пример Яндекс и Сбербанк. "Кстати говоря, по некоторым направлениям (Сбербанк), мне вот Герман (Греф) недавно рассказывал довольно подробно, по некоторым направлениям своей облачной деятельности уже даже где-то их обгоняет. Поэтому у нас есть хорошие перспективы", - сказал Путин.

Президент отметил: "Мы будем этим заниматься. Но мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям. Просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего там плохое про какое-то начальство написали, нет, конечно. Но атаки (...) конечно... мы не сможем на это не реагировать . Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке".

Владимир Путин

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