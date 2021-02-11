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В AstraZeneca планируют за 6-9 месяцев создать вакцины против новых штаммов COVID

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca рассчитывает потратить от шести до девяти месяцев на создание следующего поколения вакцин, эффективных против новых штаммов коронавируса COVID-19, и начать их распределение среди населения, заявил ведущий исследователь компании Мене Пангалос.

"Работа над вариантами вакцин началась не сегодня, она стартовала недели и месяцы назад, как только были идентифицированы новые типы вируса... и в том, что касается следующего поколения вакцин против новых типов вируса, мы нацелены на клинические испытания весной", - приводит его слова издание The Guardian.

Он добавил, что новые препараты могут быть доступны публике к осени 2021 года.

The Guardian напоминает, что, хотя вакцина, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала эффективность против "британского" штамма коронавируса, впервые зафиксированного в графстве Кент (Англия), однако ЮАР временно прекратила использование этой вакцины после того, как появились данные о том, что она обеспечивает минимальную защиту от южноафриканского варианта COVID-19.

Так, по результатам исследования 2 тыс. человек в зоне с преобладанием этого штамма стало известно, что прививка дает мало защиты против случаев болезни, которые протекают со слабыми или умеренными симптомами; правда, ожидается, что прививка все равно сможет защитить от тяжелого течения болезни или летального исхода.

Между тем, стало известно, что в некоторых случаях "британский" штамм COVID-19 имеет мутацию, как и в южноафриканском варианте вируса.

"Мое предположение состоит в том, что, если мы также хотим защититься от легкого течения болезни, тогда вакцины, направленные против этих новых вариантов вируса, вероятно, должны быть более эффективны при более легких случаях заболевания", - в свою очередь пояснил Пангалос.

Газета также указывает, что вакцина от AstraZeneca считается особенно важной для бедных стран, потому что ее производитель, в отличие от конкурентов из фирмы Pfizer, согласился продавать ее по себестоимости. Также ее условия хранения не требуют низких температур, что упрощает процесс доставки.

В компании заявляют, что в мире в месяц производится 100 млн доз вакцины, а к апрелю ожидается рост ежемесячных объемов производства до 200 млн доз. Предположительно, в первую половину 2021 года посредством программы Всемирной организации здравоохранения COVAX 145 странам мира могут быть доступны 336 млн доз препарата.

В настоящий момент вакцину от AstraZeneca одобрили надзорные органы четверти стран мира, отмечает The Guardian.

Ранее на этой неделе AstraZeneca и немецкая Biologika подписали меморандум о намерениях, которым предусмотрено увеличение производства вакцины от коронавируса COVID-19 в Европе и обеспечения долгосрочной возможности поставок.

Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca Мене Пангалос Коронавирус

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