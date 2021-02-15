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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
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Иммунитет к COVID сформировался у более 60% депутатов Госдумы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о формировании иммунитета к коронавирусу более чем у половины депутатов.

"Более 60 процентов депутатского корпуса имеют антитела либо по итогам болезни, либо прививки", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Он отметил, что в больнице сейчас с коронавирусом находятся пять депутатов, "на пике было около 30".

"Мы исходим из того, что переболело 171, сейчас депутаты прививаются", - сказал Володин. По его словам, привились более 100 человек.

Кроме того, спикер сообщил, что с 1 марта в Госдуме возобновят работу столовые и буфеты.

По словам спикера, они будут работать с учетом санитарно-эпидемиологических норм, с соблюдением социальной дистанции, использованием санитайзеров и других.

Ранее стало известно, что за время пандемии два парламентария из Думы умерли от COVID-19: в декабре прошлого года скончался депутат от КПРФ Валентин Шурчанов, в сентябре - депутат-коммунист Ваха Агаев.

Хроника 09 января 2020 года – 15 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Вячеслав Володин Госдума Коронавирус

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