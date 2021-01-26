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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:17Заразились
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Коронавирусом переболел 171 депутат Госдумы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом переболели более трети депутатов.

"Переболели 171 депутат", - сказал Володин во вторник в интервью на радио "Комсомольская правда".

Вместе с тем спикер отметил, что вакцинировались уже 46 парламентариев; еще 57 человек "сегодня прививаются".

Общее количество депутатов в Госдуме - 450 человек.

Володин также отметил, что с начала пандемии нижняя палата парламента не прекращала свою работу.

Ранее в январе спикер Госдумы говорил, что один депутат, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии.

За время пандемии два парламентария из Думы умерли от COVID-19: в декабре прошлого года скончался депутат от КПРФ Валентин Шурчанов, в сентябре - депутат-коммунист Ваха Агаев.

Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2021 годаПандемия коронавируса
Вячеслав Володин Госдума Коронавирус

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