Коронавирусом переболел 171 депутат Госдумы
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом переболели более трети депутатов.
"Переболели 171 депутат", - сказал Володин во вторник в интервью на радио "Комсомольская правда".
Вместе с тем спикер отметил, что вакцинировались уже 46 парламентариев; еще 57 человек "сегодня прививаются".
Общее количество депутатов в Госдуме - 450 человек.
Володин также отметил, что с начала пандемии нижняя палата парламента не прекращала свою работу.
Ранее в январе спикер Госдумы говорил, что один депутат, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии.
За время пандемии два парламентария из Думы умерли от COVID-19: в декабре прошлого года скончался депутат от КПРФ Валентин Шурчанов, в сентябре - депутат-коммунист Ваха Агаев.