Российские ученые исключили передачу коронавируса человеку от кошек и собак

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Кошки и собаки не могут служить переносчиками коронавирусной инфекции, к такому выводу пришла группа ученых РАН, Донского государственного технического университета (ДГТУ) и Ростовского государственного медуниверситета, сообщает пресс-служба ДГТУ.

Исследователи опубликовали статью "Коронавирусные инфекции животных: будущие риски для человека" в первом номере 2021 года научного издания "Известия РАН. Серия биологическая".

"Мы убеждены, что если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса биологическим тупиком. То есть передать вирус человеку кошки уже не смогут. За 18 лет в научной литературе не описано ни одного подтвержденного случая распространения SARS-CoV кошками среди региональных популяций и тем более случаев обратной трансмиссии (передачи - ИФ) этой инфекции человеку", - говорится в публикации.

Отмечается, что сразу после вспышки новой коронавирусной инфекции в декабре 2019 года в Ухане китайской провинции Хубэй начались исследования по идентификации вирусного агента, изучению реакции различных домашних животных на этот вирус. В результате подобных исследований некоторые ученые выдвинули гипотезу, что мелкие домашние животные, в частности, кошки, могут участвовать в путях трансмиссии.

Однако, по словам декана факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ, профессора Алексея Ермакова, процесс заражения кошек в экспериментальных условиях не естественен и в реальной жизни совокупность условий, при которых кошка могла бы заразиться коронавирусом, крайне низка.

При этом подчеркивается, что и собаки также не могут служить переносчиками коронавируса. В качестве примера приводится тот факт, что за несколько месяцев у собак провинции Хубэй не идентифицировали заражение коронавирусом и не обнаружили антител к нему.

"За несколько месяцев пандемии у собак провинции Хубэй не идентифицировали SARS-подобных CoV и не обнаружили антител к этим вирусам. Ввиду упомянутых выше фактов мы убеждены, что собаки не задействованы в трансмиссии SARS-CoV-2 и даже возможность их носительства в качестве биологического тупика крайне маловероятна", - говорится в статье.

Таким образом, по мнению ученых, в мире пока не существует достаточной доказательной базы, чтобы утверждать, что мелкие домашние животные могут быть задействованы в возникновении инфекции и передаче ее человеку.