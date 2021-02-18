В Латвии зафиксирован первый случай COVID-19 у собаки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В странах Балтии за сутки зафиксировано 2 069 новых случаев коронавируса, 708 из них - в Латвии, 365 - в Литве, 996 - в Эстонии, при этом в Латвии обнаружили переболевшую COVID-19 собаку.

Это первый случай обнаружения коронавируса у собаки в стране, пишет новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) республики. Как отметил в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 глава ПВС Марис Балодис, результаты анализов дают основания считать, что собака переболела коронавирусом.

Накануне в странах Балтии было зарегистрировано 2 133 случая COVID-19, 946 из которых - в Латвии, 376 - в Литве, 811 - в Эстонии.

В Латвии за сутки подтверждено 708 новых случаев коронавируса, еще 13 инфицированных скончались, сообщает агентство BNS в четверг со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики. Общее число заболевших COVID-19 в Латвии выросло до 79 351, число жертв пандемии достигло 1 521. Согласно расчетам BNS, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 тыс. жителей республики составляет 521,6 случая.

В Литве за сутки установлено 365 новых случаев COVID-19, от этого заболевания скончались еще 11 человек, сообщает BNS со ссылкой на департамент статистики республики. С начала пандемии в Литве зарегистрировано 192 193 случая коронавируса, 3 129 человек скончались от коронавируса в республике. Всего с данным заболеванием связаны 6 075 смертей.

За 14 дней средний показатель заболевания коронавирусом на 100 тыс. жителей Литвы составил 238,8 случая. Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 106 894 человека, двумя дозами - 58 988 человек.

По совам экспертов, если не будет очагов заражения коронавирусом, то ситуация в Литве и дальше будет улучшаться. "Я думаю, это вопрос недель, когда мы сможем радоваться открытым магазинам, салонам красоты. Решается вопрос открытия культурных учреждений, спорта. Об этом говорят, я думаю, появится больше послаблений", - цитирует Delfi.ru профессора Литовского университета медицинских наук Миндаугаса Станкунаса.

В Эстонии за сутки добавилось 996 новых случаев COVID-19, четверо зараженных скончались, сообщает BNS со ссылкой на департамент здоровья республики. Всего в Эстонии заразились коронавирусом 55 295 человек, 514 пациентов умерли.

Кумулятивная заболеваемость коронавирусом за 14 дней в Эстонии составляет 671,95 на 100 тыс. человек. От COVID-19 в республике привиты 52 263 человека, в том числе две дозы вакцины получили 23 812 человек.