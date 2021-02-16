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Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 марта

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 марта
Фото: Hollie Adams/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россия еще на месяц - до 16 марта включительно - продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщил оперативный штаб по коронавирусу журналистам во вторник.

В оперштабе напомнили, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 12 января 2021 года в связи с выявлением там нового штамма коронавируса COVID-19. Затем решение было продлено до 1 февраля, потом до конца 16 февраля включительно.

В РФ до Нового года был выявлен единственный носитель британского штамма. Пациент выздоровел, штамм не получил распространение в России.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что научный центр "Вектор" выделил британский штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и изучает его. Также Роспотребнадзор разработал тест, позволяющий выявлять данный штамм у заболевших.

Во вторник было объявлено о проверенной эффективности российских вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" в отношении британского варианта коронавируса.

Великобритания

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