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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
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"Вектор" подтвердил эффективность российских вакцин против британского штамма COVID

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В научном центре "Вектор" подтвердили эффективность российских вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" в отношении британского варианта коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора во вторник.

Сыворотки сработали и против британского штамма, и против коронавируса, не содержащего такого набора мутаций.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработал тест, позволяющий выявлять британский штамм у заболевших.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что у одного россиянина, прибывшего до Нового года из Великобритании, был обнаружен новый штамм коронавируса, но заболевший не успел распространить его далее. Она также отметила, что новый британский штамм коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным.

Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Вектор

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